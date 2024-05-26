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Мбаппе ответил на вопрос, когда объявит о своем переходе в новый клуб

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем после окончания сезона-2023/24.

«Это был уникальный опыт игры за «ПСЖ». То, что я испытал здесь, я бы не испытал больше нигде. Меня ждут другие вызовы и я уверен, что они тоже окажутся незабываемыми. Почему не объявляю о переходе в «Реал»? Все, что я хочу, это красиво уйти. Я объявлю о своем новом клубе, когда придет нужный момент. До чемпионата Европы? Пока не знаю. Самым главным было победить, пережить эти последние эмоции», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

25 мая «ПСЖ» обыграл «Лион» (2:1) в финале Кубка Франции, став в 15-й раз обладателем трофея. Для Мбаппе это был последний матч за парижский клуб. Ранее сообщалось, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры француза является мадридский «Реал».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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