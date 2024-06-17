Мбаппе — о выборах: «Мы — поколение, которое может творить историю»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о предстоящих внеочередных выборах в стране. Футболист призвал граждан Франции проголосовать.

«Экстремисты находятся у ворот власти, у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Я призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, чтобы осознать всю важность ситуации. Я надеюсь, что мой голос донесется до всех. Мы — поколение, которое может творить историю», — цитирует Мбаппе Madrid Universal.

Он заявил, что выступает против экстримистов, которые разделяют народ.

«Говорят, что нельзя смешивать политику и футбол. Я против раскола», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Ранее во Франции состоялись выборы в Европарламент, где партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен разгромно победила «Возрождение» Эммануэля Макрона — 31 процент против 14 процентов.