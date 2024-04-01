Мбаппе — о памятном голе с паса Месси: «Передачу сделал Лео, возможно, лучший игрок в истории»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о голе, забитом после передачи форварда Лионеля Месси в матче с «Марселем» в сезоне-2022/23.

«Была отличная комбинация: один пас, второй и удар. Передачу сделал Месси, возможно, лучший игрок в истории. Мы выиграли со счетом 3:0, очевидно, хорошее воспоминание», — цитирует игрока Telefoot.

В текущем сезоне Мбаппе провел 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал пять результативных передач. Месси покинул парижский клуб летом 2023 года и перешел в «Интер Майами».