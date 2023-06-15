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Мбаппе: «Моя цель — остаться в «ПСЖ»

Мария Гусева
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своем будущем. Форвард отметил, что собирается отметить в парижском клубе.

«Я уже говорил об этом, моя цель — остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант прямо сейчас», — цитирует GFFN Мбаппе.

Мбаппе мог перейти в «Реал» летом 2022 года в качестве свободного агента, но в последний момент продлил соглашение с парижским клубом. СМИ распространили информацию, что форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года, а «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голами и 10 результативными передачами. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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