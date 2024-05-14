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Сегодня, 16:48

Мбаппе – об итогах сезона: «Я очень доволен тем, как все закончилось»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своем мнении об итогах текущего сезона.

«Когда ты футболист, у тебя не так много времени на анализ текущего момента. Всегда нужно думать о следующем, следующем, следующем.

Этот сезон я анализировал с двух сторон: как футболист, которым я являюсь, я всегда ожидаю большего, это нормально. Но если бы в июле прошлого года мне сказали, как я выступлю в этом сезоне, я бы подписал контракт своей кровью.

Я очень доволен тем, как все закончилось. Немало людей, которые считают, что могло быть и лучше, но, после того что происходило, мне казалось, что я буду видеть стакан наполовину пустым, а не наполовину полным. Я рад, что это не так», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции и уступил «Боруссии» (0:1, 0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

В активе Мбаппе 44 гола и 10 результативных передач в 47 матчах во всех турнирах. Ранее 25-летний француз объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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