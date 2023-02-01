Мбаппе получил повреждение в матче с «Монпелье»

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Монпелье».
Он был вынужден покинуть поле уже на 21-й минуте. Болельщики «Монпелье» аплодисментами провожали лидера сборной Франции.
Отметим, что на 10-й минуте матча Мбаппе упустил шанс отличиться, когда не реализовал пенальти.
С одиннадцатиметровой отметки Мбаппе пробил в сторону левой от него штанги, и вратарь Бенжамен Лекомт в прыжке сумел парировать удар.
Главный арбитр матча, проконсультировавшись с видеоассистентом, велел перебить пенальти из-за того, что голкипер преждевременно покинул линию.
После повторного удара Мбаппе Лекомт сумел перевести мяч в штангу, тот отскочил к Килиану — и форвард в касание пробил выше ворот.
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