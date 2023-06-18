Мбаппе попросил Хакими ничего не говорить о планах француза

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к близкому другу и одноклубнику Ашрафу Хакими с просьбой не говорить о будущем француза.

«Ничего не говори, если тебя спросят, брат, ты знаешь все, что нужно знать», — цитирует Хакими Defensa Central.

Ранее форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года.

Позже СМИ сообщали, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.