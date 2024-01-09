Мбаппе принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ» и покинуть клуб летом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение о своем будущем в парижском клубе.

Как информирует El Chiringuito, 25-летний футболист намерен встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и сообщить ему, что не хочет продлевать контракт с клубом, который истекает в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается договориться о переходе Мбаппе. Также издание FootMercato информировало, что «Реал» достиг с французом полного соглашения о трансфере. Однако это опровергли в окружении футболиста.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи.