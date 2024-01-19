Мбаппе признался, что не знает точную сумму своей зарплаты в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что не знает, сколько точно зарабатывает в парижском клубе. Футболист добавил, что заслуживает сумму, которую получает.

«Говорят, я зарабатываю 100 миллионов евро в год? Неважно, какая цифра. Честно говоря, я не знаю точно. Думаю, близко к этому, но это не самое главное.

Люди не знают всего, что происходит в футболе, как мы зарабатываем деньги. Когда появляются такие суммы, это заставляет людей говорить и реагировать. Но у меня нет с этим проблем. Я заслуживаю денег, которые зарабатываю, я их ни у кого не крал», — сказал Мбаппе Envoye Special.

«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 400 миллионов евро.

Форвард с 2017 года выступает за парижский клуб. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.

В этом сезоне 25-летний француз сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 4 голевые передачи.