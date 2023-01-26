Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 06:20

Мбаппе признан лучшим игроком месяца в чемпионате Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в ноябре и декабре.

24-летний француз победил в голосовании на сайте профсоюза футболистов Франции (UNFP). Оно проводилось по итогам двух месяцев в связи с паузой в чемпионате из-за чемпионата мира-2022.

В ноябре и декабре Мбаппе в трех матчах забил 2 гола. Парижане одержали три победы.

За Мбаппе проголосовали 39 процентов участников опроса. Второе место в голосовании занял Секо Фофана из Ланса — 36 процентов, а замкнул тройку нападающий Бенжамен Бурижо — 25 процентов.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Месси обсуждает продление контракта с «ПСЖ», чтобы побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов