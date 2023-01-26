Мбаппе признан лучшим игроком месяца в чемпионате Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в ноябре и декабре.

24-летний француз победил в голосовании на сайте профсоюза футболистов Франции (UNFP). Оно проводилось по итогам двух месяцев в связи с паузой в чемпионате из-за чемпионата мира-2022.

В ноябре и декабре Мбаппе в трех матчах забил 2 гола. Парижане одержали три победы.

За Мбаппе проголосовали 39 процентов участников опроса. Второе место в голосовании занял Секо Фофана из Ланса — 36 процентов, а замкнул тройку нападающий Бенжамен Бурижо — 25 процентов.