Мбаппе призвал граждан Франции приходить на парламентские выборы

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к гражданам своей страны в преддверии парламентских выборов.

«Это действительно срочно. Нужно идти и голосовать. Мы не можем оставить страну в руках этих людей. Мы видели результаты, они катастрофические», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Ранее форвард уже призывал жителей Франции голосовать на выборах против партии, возглавляемой Ле Пен.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.