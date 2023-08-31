Сегодня, 09:21
Французский нападающий Килиан Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» до 2026 года, сообщает в своих соцсетях журналист Марко Контерио.
По информации источника, новый контракт будет включать джентльменское соглашение с отступными, в случае выплаты которых футболист сможет покинуть команду летом 2024 года.
Ранее «ПСЖ» выставил 24-летнему форварду ультиматум, согласно которому он не будет допущен к матчам в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт с командой. 13 августа пресс-служба парижан сообщила, что француз был восстановлен в тренировочном составе первой команды после конструктивных и позитивных переговоров.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем он провел 43 матча за команду во всех турнирах, забил 41 мяч и отметился 10 результативными передачами. Его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
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2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
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3
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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5
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
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6
|Ренн
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
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7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
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8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
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9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
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10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|1.09
|22:00
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Нант – Марсель
|- : -
|2.09
|18:00
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Брест – Ренн
|- : -
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|3.09
|14:00
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Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
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Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
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Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
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Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
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Лион – ПСЖ
|- : -