Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» до 2026 года

Французский нападающий Килиан Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» до 2026 года, сообщает в своих соцсетях журналист Марко Контерио.

По информации источника, новый контракт будет включать джентльменское соглашение с отступными, в случае выплаты которых футболист сможет покинуть команду летом 2024 года.

Ранее «ПСЖ» выставил 24-летнему форварду ультиматум, согласно которому он не будет допущен к матчам в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт с командой. 13 августа пресс-служба парижан сообщила, что француз был восстановлен в тренировочном составе первой команды после конструктивных и позитивных переговоров.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем он провел 43 матча за команду во всех турнирах, забил 41 мяч и отметился 10 результативными передачами. Его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.