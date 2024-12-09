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Мбаппе рассказал, что был зол на Месси после чемпионата мира-2022

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с нападающим Лионелем Месси, с которым он вместе выступал за «ПСЖ».

«Я уважаю Месси, потому что он живая легенда, но я был зол, как черт после финала чемпионата мира! На первой тренировке в «ПСЖ» после Катара мы растопили лед. Первое, что мы сделали, это посмеялись. Он сказал мне: «Ты уже выиграл один раз, теперь настала моя очередь». Мы вместе вспомнили финал. Я думаю, это нас сблизило. Я многому у него научился, он все делает хорошо. На тренировках я научился большему, чем в матчах с ним. У меня не было барьеров или стеснения. Я подходил к нему и спрашивал: «Как ты это делаешь?» — приводит слова Мбаппе Canal+.

Килиан Мбаппе. «Меня называли обезьяной». Мбаппе дал огромное интервью о сборной, подозрениях в изнасиловании и Месси

Месси и Мбаппе вместе выступали за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. После этого аргентинец перешел в «Интер Майами», а француз летом 2024-го присоединился к «Реалу».

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла в серии пенальти Францию со счетом 4:3.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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