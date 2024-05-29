Мбаппе: «За то, каким игроком я стал, я должен поблагодарить «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поблагодарил парижский клуб за то, кем он стал.

«Я приехал сюда молодым парнем, который хотел стать кем-то в мировом футболе. Год я был в «Монако». Это было здорово — мы выиграли чемпионат и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Но я не сделал ничего важного в мире футбола. «ПСЖ» дал мне невероятную возможность. Я француз, я парижанин, так что это было что-то особенное», — цитирует Мбаппе CNN Sport.

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал».

Ранее француз признался, в детстве болел за «Милан».