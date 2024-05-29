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Мбаппе рассказал, каким он видит свое будущее вне «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что готов выигрывать трофеи с новыми партнерами по команде.

«Хочу быть счастливым, я впервые покину свою страну, это будет невероятный опыт, мне нетерпится оказаться в моем новом клубе. Хочу завоевывать трофеи в кругу моих новых партнеров по команде», — цитирует Мбаппе CNN Sport.

Ранее француз поблагодарил парижский клуб за то, кем он стал в команде.

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал».

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Мбаппе: «За то, каким игроком я стал, я должен поблагодарить «ПСЖ»