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Франция

4 сентября, 08:50

Мбаппе назвал «Золотой мяч» Святым Граалем для футболиста

Мария Гусева

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что думает о награде «Золотой мяч», которая присуждается лучшему футболисту по итогам календарного года по мнению France Football.

«Перед лицом этого блестящего трофея мы все снова становимся детьми. Мы все смотрим на эту церемонию, когда игроки выходят на красную дорожку и думают: «Однажды это буду я». Я уверен, что многие мечтают об этих моментах, представляя себе стресс от ожидания объявления рейтинга, сидя рядом с величайшими игроками на планете. На самом деле все так, «Золотой мяч» пробуждает в нас детские мечты. Мы можем выиграть титулы, другие награды, но это Святой Грааль», — приводит France Football слова Мбаппе.

23-летний француз вошел в список номинантов на «Золотой мяч». Действующим обладателем награды является Лионель Месси, который не попал в число номинантов награды в этом году.

Церемония вручения премии «Золотой мяч» состоится 17 октября.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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