Мбаппе решил уйти из «ПСЖ» через два месяца после подписания нового контракта в 2022 году

Стало известно, когда форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил руководству клуба, что он не собирается активировать опцию продления контракта с парижанами еще на один сезон.

По информации The Times, Мбаппе подписал письмо с официальным уведомлением «ПСЖ» о решении не активировать опцию продления контракта еще 15 июля 2022 года. Форвард продлил свой контракт 21 мая.

В 2022 году Мбаппе мог бы перейти в «Реал», но в последний момент продлил соглашение с «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.