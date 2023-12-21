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Сегодня, 09:48

Мбаппе счастлив от дебюта своего 16-летнего брата в основе «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от дебютного выхода за основной состав своего 16-летнего брата Этана.

«Я очень счастлив. Это здорово для Этана, но особенно для меня, его старшего брата. Я не думал, что меня ждет такой особенный день, и этот матч надолго останется в моих воспоминаниях. Выход Этана со скамейки запасных был самым важным в этот вечер, хотя победа и голы конечно же тоже очень важны. Это великий день», — приводит слова Мбаппе PSG TV.

Этан Мбаппе вышел на поле на замену на 90+2-й минуте матча 17-го тура лиги 1 с «Метцем» (3:1).

«ПСЖ» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1 после первого круга.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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