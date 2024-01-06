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Сегодня, 15:41

Мбаппе: «Во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал»

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что аргентинца Лионеля Месси недооценили во французской команде.

«Месси заслуживает всех почестей, но на самом деле во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», — приводит Goal слова Мбаппе.

Месси выступал за «ПСЖ» С 2021 по 2023 год. Всего за парижан он провел 75 матчей, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами.

В июне 2023-го 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» из МЛС. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/psg-kylian-mbappe-lionel-messi-respect/bltb46c2942d3e26e3a#cs0950580f00b82b6f
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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