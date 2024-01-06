Мбаппе: «Во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что аргентинца Лионеля Месси недооценили во французской команде.

«Месси заслуживает всех почестей, но на самом деле во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», — приводит Goal слова Мбаппе.

Месси выступал за «ПСЖ» С 2021 по 2023 год. Всего за парижан он провел 75 матчей, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами.

В июне 2023-го 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» из МЛС. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.