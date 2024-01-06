Мбаппе: «Во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал»

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что аргентинца Лионеля Месси недооценили во французской команде.
«Месси заслуживает всех почестей, но на самом деле во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», — приводит Goal слова Мбаппе.
Месси выступал за «ПСЖ» С 2021 по 2023 год. Всего за парижан он провел 75 матчей, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами.
В июне 2023-го 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» из МЛС. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.