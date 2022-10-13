Мбаппе сможет разорвать контракт с «ПСЖ», если подтвердится факт создания клубом аккаунтов для критики игрока

Юрист Татьяна Вассин, специализирующаяся на спортивном праве, отреагировала на информацию о том, что в «ПСЖ» создавали фейковые аккаунты в соцсетях для критики нападающего клуба Килиана Мбаппе.

«Каждая из сторон, связанных трудовым договором, несет обязательство лояльности, которое эквивалентно обязательству добросовестности, существующему во всех контрактах. Это обязательство требует, чтобы как работник, так и работодатель выполняли свои обязательства друг перед другом справедливым образом и, конечно же, без причинения вреда другому. Профессиональные игроки связаны со своим клубом трудовым контрактом с фиксированным сроком. Этот тип контракта может быть разорван только в особых случаях, таких как серьезный проступок», — приводит слова Вассин RMC Sport.

Юрист отметила, что это может произойти в ситуациях с применением физического, словесного насилия или злоупотребления свободой выражения мнений.

«Если это будет доказано и будет вменено в вину работодателю, то есть клубу, то, на мой взгляд, это будет достаточно серьезным аргументом, чтобы оправдать разрыв контракта. В случае возникновения спора такие инстанции, как совет директоров или юридическая комиссия LFP, должны будут решить этот вопрос с учетом материалов, содержащихся в деле. Именно за ними остается последнее слово», — добавила Вассин.

По информации СМИ, французский клуб платил за создание фейковых аккаунтов, которые должны были критиковать Мбаппе. В «ПСЖ» опровергли эти сведения.