Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не планирует покидать команду до конца контракта

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не планирует покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, 24-летний француз вернулся к тренировкам с парижанами. Он заявил клубу, что планирует доиграть до конца контракта. Соглашение Мбаппе истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что уход Мбаппе в статусе свободного агента может привести к серьезным финансовым проблемам в «ПСЖ». До этого форвард прислал в клуб письмо, в котором заявил, что не будет продлевать контракт с командой.