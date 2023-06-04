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Сегодня, 00:26

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, Месси — лучшим ассистентом

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Завершился заключительный тур чемпионата Франции сезона-2022/23.

По итогам сезона лучшим бомбардиром стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который забил 29 голов. На втором месте нападающий «Лиона» Александр Ляказетт (27 голов), замкнул тройку форвард Джонатан Дэвид из «Лилля» (24).

Лучшим ассистентом стал форвард «ПСЖ» Лионель Месси, на счету которого 16 передач. Для 35-летнего аргентинца это последний сезон в парижском клубе.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 85 очков. На втором месте «Ланс» с 84 очками, на третьей строчке «Марсель» — 73 очка.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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