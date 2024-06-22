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Сегодня, 22:18

Мбаппе сыграл в маске в товарищеском матче сборной Франции

Алина Савинова
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в товарищеском матче с дублем немецкого «Падерборна», сообщает RMC Sport.

Игра состояла из двух таймов по 30 минут, а составы команд были смешанными. Мбаппе вышел на поле в специальной маске в связи с полученным ранее переломом носа. 25-летний футболист оформил дубль в этой встрече.

Мбаппе получил травму носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0). Однако в преддверии встречи с голландцами форвард опубликовал дизайн новой маски.

Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет с Польшей в рамках заключительного матч группового турнира чемпионата Европы по футболу.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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Открой глаза на свое будущее

Мбаппе примет участие в товарищеском матче сборной Франции в перерыве игр Евро-2024