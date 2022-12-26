Мбаппе требует у «ПСЖ» продать Неймара, подписать Кейна и назначить Зидана на пост главного тренера

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выставил три условия, при которых он останется в парижском клубе, сообщает OK Diario.

По данным источника, 24-летний игрок хочет, чтоб «ПСЖ» продал нападающего Неймара. Клуб пытался продать бразильца еще прошлым летом, чтобы угодить Мбаппе, однако не нашлось ни одного потенциального покупателя.

Еще два требования Мбаппе — это подписание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, у которого истекает контракт с лондонским клубом летом 2024 года, и приглашение на пост главного тренера «ПСЖ» бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Сообщается также, что если клуб не выполнит эти требования, то Мбаппе может уйти из «ПСЖ» либо следующим летом, либо по окончании контракта на правах свободного агента.

В прошлом году форвард пролил соглашение с клубом до лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл в составе команды 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 голевых передач.