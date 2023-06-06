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Сегодня, 21:47

Мбаппе убеждает Тюрама перейти в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет играть в одном клубе с форвардом менхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом.

Как сообщает L'Equipe, Мбаппе убеждает партнера по сборной Франции присоединиться к парижанам в качестве свободного агента этим летом. Луиш Кампуш, советник «ПСЖ» по спортивным вопросам, считает, что 25-летний футболист идеально подходит команде на роль «девятки», и первые контакты с представителями игрока оцениваются положительно.

При этом Тюрам не собирается спешить с принятием решения.

В текущем сезоне форвард провел за «Боруссию» 32 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро.

Источник: L'Equipe
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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