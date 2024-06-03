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Сегодня, 17:48

Мбаппе удалил упоминания о «ПСЖ» из профилей в соцсетях

Алина Савинова
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Французский нападающий Килиан Мбаппе убрал из описания профилей в своих социальных сетях упоминания о том, что является игроком «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 3 июня, будет объявлено о переходе 25-летнего футболиста в «Реал». Об этом Мбаппе лично рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В воскресенье, 2 июня, известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что французский форвард уже подписал контракт с «Реалом».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за парижан. В мае он объявил, что покинет французский клуб на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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