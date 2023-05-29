Мбаппе: «В следующем сезоне я буду играть в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о том, что останется в парижском клубе.

«Я очень счастлив в «ПСЖ» и рад, что решил стать частью этого проекта. В следующем сезоне я буду играть здесь», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 40 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 9 результативными передачами.