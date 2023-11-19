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Мбаппе забил 300 мячей за карьеру до 25 лет. Месси и Роналду не удавалось этого добиться

Мбаппе забил 300 мячей за карьеру до 25 лет
Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе преодолел отметку в 300 забитых мячей за карьеру.

24-летний француз оформил хет-трик в ворота сборной Гибралтара (14:0) в матче отборочного турнира Евро-2024. Таким образом, Мбаппе забил 300 мячей до того, как ему исполнилось 25 лет.

Этого не удавалось сделать форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

Мбаппе является воспитанником «Монако». В 2017 году парижане арендовали его у монегасков, а через год выкупили за 180 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 15 мячей в 15 матчах за «ПСЖ» в лиге 1 и Лиге чемпионов.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Сборная Франции по футболу
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