Мбаппе забил в первом матче после возвращения в основу «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил в ворота «Тулузы» в матче 2-го тура французской лиги 1.

24-летний форвард вышел на замену на 51-й минуте и 11 минут спустя реализовал пенальти в ворота «Тулузы».

Мбаппе впервые сыграл за «ПСЖ» в этом сезоне. Ранее руководство парижан отстраняло нападающего из-за его нежелания продлевать контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно. Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.