Мбаппе заявил, что давление болельщиков мотивирует его играть лучше в футбол

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что болельщики слишком требовательны к футболистам.

«Мы живем во времена чрезмерного потребления, когда проводится много матчей, когда люди очень многого ожидают от игроков. На меня давление не оказывает негативного влияния, я бы даже сказал, что оно мне необходимо, чтобы играть в футбол», — цитирует Мбаппе GQ France.

Ранее журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе. Футболист, по его словам, готовится стать игроком «Реала».