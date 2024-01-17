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Сегодня, 13:23

Мбаппе заявил, что давление болельщиков мотивирует его играть лучше в футбол

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что болельщики слишком требовательны к футболистам.

«Мы живем во времена чрезмерного потребления, когда проводится много матчей, когда люди очень многого ожидают от игроков. На меня давление не оказывает негативного влияния, я бы даже сказал, что оно мне необходимо, чтобы играть в футбол», — цитирует Мбаппе GQ France.

Ранее журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе. Футболист, по его словам, готовится стать игроком «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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