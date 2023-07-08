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Сегодня, 13:11

Мбаппе заявил, что его достижения недооценивают из-за игры в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что болельщики недооценивают его достижения.

«Публика принижает мои результаты? Да. Но в то же время я ее не виню. Во Франции люди видели, как я рос, они видят меня все время, каждые выходные в «ПСЖ» или в матчах сборной. И я много забивал в течение многих лет. Так что для людей это становится нормой. Я никогда не жаловался, что мои результаты недооценивают. Я молод, и не так давно я был зрителем, прежде чем стал актером. И я сам принижал то, что делал Месси, что делал Роналду, что делали великие игроки. Мы живем в обществе потребления с посылом «хорошо, а сделай-ка это еще раз».

И тот факт, что я близко, в Париже… Думаю, что игра в «ПСЖ» не очень-то помогает, потому что это команда, в которой царит раздор. Так что, конечно, это порождает разговоры, но меня это не беспокоит, потому что я знаю, что и как я делаю», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе в любой клуб, который предложит самую выгодную сумму за футболиста.

Также информировалось, что 24-летний француз согласился подписать пятилетний контракт с «Реалом» с зарплатой 50 миллионов евро в год плюс бонусы.

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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