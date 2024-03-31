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Франция

31 марта, 16:38

Мбаппе заявил, что хочет быть протагонистом в решающий месяц сезона «ПСЖ»

Алина Савинова
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мыслями в преддверии матча 27-го тура лиги 1 против «Марселя».

«Я хочу быть протагонистом в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень воодушевляющие события. Игра против «Марселя» очень важна для нас, для фанатов, а также для раздевалки. Это начало важной главы, решающего месяца нашего сезона», — приводит AS слова Мбаппе.

Матч между «ПСЖ» и «Марселем» пройдет в воскресенье, 31 марта. Начало игры — в 21.45 по московскому времени. На данный момент парижане с 59 очками располагаются на первой позии в турнирной таблице чемпионата Франции.

В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года. По информации СМИ, в июле футболист перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

Источник: https://as.com/futbol/mbappe-quiero-ser-protagonista-los-proximos-meses-n/?id_externo_rsoc=CM_ES_TW
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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