Мбаппе: «Я по-прежнему хочу привезти в «ПСЖ» все трофеи»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после победы в матче 16-го тура лиги 1 против «Страсбура» (2:1). В этой встрече француз забил победный мяч на 6-й добавленной минуте.

«Мое послание было простым — показать, что, что бы ни происходило с национальной командой, «ПСЖ» — это отдельная сторона, и я по-прежнему полон решимости привезти в столицу все трофеи», — приводит слова Мбаппе GFFN.

Со сборной Франции Мбаппе дошел до финала ЧМ-2022, где уступил Аргентине (3:3, пенальти — 2:4). В финальном матче француз оформил хет-трик и забил гол в серии послематчевых пенальти.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги 1, набрав 44 очка за 16 туров. Следующий матч в рамках 17-го тура чемпионата Франции парижане сыграют против «Ланса» 1 января 2023 года, начало — 22.45 мск.