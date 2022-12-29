Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:59

Мбаппе: «Я по-прежнему хочу привезти в «ПСЖ» все трофеи»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после победы в матче 16-го тура лиги 1 против «Страсбура» (2:1). В этой встрече француз забил победный мяч на 6-й добавленной минуте.

«Мое послание было простым — показать, что, что бы ни происходило с национальной командой, «ПСЖ» — это отдельная сторона, и я по-прежнему полон решимости привезти в столицу все трофеи», — приводит слова Мбаппе GFFN.

Со сборной Франции Мбаппе дошел до финала ЧМ-2022, где уступил Аргентине (3:3, пенальти — 2:4). В финальном матче француз оформил хет-трик и забил гол в серии послематчевых пенальти.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги 1, набрав 44 очка за 16 туров. Следующий матч в рамках 17-го тура чемпионата Франции парижане сыграют против «Ланса» 1 января 2023 года, начало — 22.45 мск.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Командир группы ЗВО рассказал о боях на передовой обороны близ Торского в ДНР
Лавров сообщил о полученном по дипканалам обещании США по Украине
Американский журналист рассказал об организации ЦРУ диверсий на территории РФ
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лига 1, 16-й тур: «Реймс» — «Ренн», «Марсель» — «Тулуза» и другие матчи

Рабьо рассказал, чем его раздражает Мбаппе