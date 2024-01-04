Мбаппе заявил, что скучает по игре в одной команде с Месси

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что скучает по игре с бывшим одноклубником Лионелем Месси.

«Больше не играя с Месси, я все еще скучаю по нему. Для такого нападающего, как я, который любит заполнять пространство, здорово играть с уверенностью, что ты получишь мяч. Это была роскошь, которую может дать практически только он», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе и Месси вместе выступали за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Летом прошлого года 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» после окончания контракта с парижанами.

В текущем сезоне в активе 25-летнего француза 23 матча, в которых он забил 22 мяча и отдал 3 голевые передачи.