Меленстен считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоит подписывать Неймара

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен выразил мнение, что клубу не стоит подписывать форварда «ПСЖ» Неймара.

«У меня есть сомнения по этому поводу. Очевидно, что Неймар — игрок высокого уровня, но он примадонна. Он никогда не играл в АПЛ. Играть в Испании и Франции — это совершенно другое. Кроме того, его лучшая позиция на левом фланге, а в «МЮ» там играет Рэшфорд», — цитирует Меленстена TalkSport.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Клуб также готов расстаться с 31-летним бразильцем, а его приоритетным вариантом считается переход в команду АПЛ.

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.