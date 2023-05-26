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Сегодня, 16:32

Меленстен считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоит подписывать Неймара

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен выразил мнение, что клубу не стоит подписывать форварда «ПСЖ» Неймара.

«У меня есть сомнения по этому поводу. Очевидно, что Неймар — игрок высокого уровня, но он примадонна. Он никогда не играл в АПЛ. Играть в Испании и Франции — это совершенно другое. Кроме того, его лучшая позиция на левом фланге, а в «МЮ» там играет Рэшфорд», — цитирует Меленстена TalkSport.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Клуб также готов расстаться с 31-летним бразильцем, а его приоритетным вариантом считается переход в команду АПЛ.

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Рене Меленстен
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Источник: «ПСЖ» готов предложить Месси контракт с зарплатой 100 миллионов евро