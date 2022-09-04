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Франция

4 сентября, 05:31

Мендеш о победе над «Нантом»: «Счастлив забить свой первый гол за «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (3:0).

«Мы провели хороший матч. Мы хорошо начали, сумели забить первый гол, затем второй, и при счете 2:0 команда контролировала игру до конца встречи. Мой гол? Я счастлив забить свой первый мяч за клуб, но самое главное — помочь команде, и я надеюсь, что смогу помочь еще больше в следующих матчах. Ротация очень важна, потому что у нас будет много матчей за короткий промежуток времени. Важно, чтобы все отдыхали и чтобы все игроки получили игровое время», — приводит слова Мендеша официальный сайт клуба.

В составе парижан после передач Лионеля Месси дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол забил Нуну Мендеш. В середине первого тайма «Нант» остался вдесятером после прямой красной карточки Фабиу.

«ПСЖ» лидирует в лиге 1 с 16 очками. У «Нанта» 6 очков и 10-я строчка.

ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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