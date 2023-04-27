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Сегодня, 19:21

Мэр Парижа назвала предложение «ПСЖ» о покупке стадиона «Парк де Пренс» нелепым

Виталий Косик
Корреспондент
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Мэр Парижа Анн Идальго назвала предложение «ПСЖ» о покупке стадиона «Парк де Пренс» за 38 миллионов евро нелепым.

«Есть стоимость, которая должна соответствовать активу. Когда после нескольких стадий переговоров по оценке «Парк де Пренс» «ПСЖ» предложил за арену всего 38 миллионов евро. Я думаю, что правильное слово в данной ситуации — нелепо. Возможная покупка клубом «Стад де Франс»? Приобрести стадион подобного плана очень сложно, даже если сделку согласует президент страны. Может быть, это блеф со стороны «ПСЖ» или непонимание наших демократических правил», — приводит слова Идальго RFI.

Таким образом, переговоры по приобретению стадиона зашли в тупик, парижане планируют подать официальную заявку на приобретение 81-тысячной арены «Стад де Франс».

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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