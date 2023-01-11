Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ» по схеме «1+1»

Сегодня, 08:53
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к продлению соглашения с парижским клубом, сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.
По информации источника, новый контракт будет рассчитан до 2024 года с опцией продления еще на один год. 35-летний аргентинец будет зарабатывать 40 миллионов евро.
Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил, что клуб ведет переговоры с Месси о продлении контракта.
Форвард играет за французскую команду с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач. Также Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре.
Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2023 года.