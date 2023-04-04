Месси близок к уходу из «ПСЖ» из-за сокращения зарплаты на 75 процентов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к уходу из французского клуба, сообщает L'Equipe.

По данным источника, аргентинец уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона, так как не намерен соглашаться на предложенное клубом 75-процентное сокращение зарплаты. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Месси считается его возвращение в «Барселону».

В воскресенье «ПСЖ» проиграл «Лиону» со счетом 0:1 в матче 29-го тура чемпионата Франции. Болельщики парижской команды освистывали Месси во время игры.

35-летний футболист стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, контракт рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за «ПСЖ» 33 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.