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Сегодня, 10:14

Месси близок к уходу из «ПСЖ» из-за сокращения зарплаты на 75 процентов

Ана Горшкова
Корреспондент
Линель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к уходу из французского клуба, сообщает L'Equipe.

По данным источника, аргентинец уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона, так как не намерен соглашаться на предложенное клубом 75-процентное сокращение зарплаты. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Месси считается его возвращение в «Барселону».

В воскресенье «ПСЖ» проиграл «Лиону» со счетом 0:1 в матче 29-го тура чемпионата Франции. Болельщики парижской команды освистывали Месси во время игры.

35-летний футболист стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, контракт рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за «ПСЖ» 33 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

Лионель Месси. Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе

Источник: L'Equipe
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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