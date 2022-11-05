Месси будет принимать решение о своем будущем после ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси будет принимать решение о своем будущем уже после завершения чемпионата мира 2022 года. Сейчас все мысли футболиста связаны с турниром в Катаре, сообщает La Gazzetta dello Sport.

24 октября сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.

Также появилась информация, что нападающий покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французской командой.

В текущем сезоне форвард сыграл за «ПСЖ» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.