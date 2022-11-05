Месси будет принимать решение о своем будущем после ЧМ-2022

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси будет принимать решение о своем будущем уже после завершения чемпионата мира 2022 года. Сейчас все мысли футболиста связаны с турниром в Катаре, сообщает La Gazzetta dello Sport.
24 октября сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.
Также появилась информация, что нападающий покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французской командой.
В текущем сезоне форвард сыграл за «ПСЖ» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования