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Франция

6 сентября, 16:26

Месси будет вынужден снести часть особняка на Ибице стоимостью 11 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси возникли проблемы с особняком на Ибице, информирует Marca.

У объекта недвижимости, стоимость которого составляет 11 миллионов евро, отсутствует лицензия на строительство. Прежние владельцы, у которых Месси приобрел дом, расширили жилище без соответствующего разрешения.

Вполне вероятно, что из-за этого Месси будет вынужден снести часть незаконно построенных сооружений.

В текущем сезоне французской лиги 1 аргентинский нападающий забил три гола и сделал шесть результативных передач в шести сыгранных матчах.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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