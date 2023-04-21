Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 голевых передач за сезон в лиге 1

21 апреля, 23:36
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 ассистов за сезон в лиге 1, сообщает Stats Foot.
21 апреля в 32-м туре чемпионата Франции против «Анже» аргентинец отдал одну голевую передачу. Это пас сдал для игрока 15 в текущем сезоне.
Никому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки в лиге 1 так быстро. Аргентинцу потребовалось для этого 27 матчей.
Кроме того, Месси стал третьим игроком с сезона-2006/07, набравшим 15+15 за сезон в чемпионате Франции, после Эдена Азара и Килиана Мбаппе.