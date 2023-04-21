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Франция

21 апреля, 23:36

Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 голевых передач за сезон в лиге 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 ассистов за сезон в лиге 1, сообщает Stats Foot.

21 апреля в 32-м туре чемпионата Франции против «Анже» аргентинец отдал одну голевую передачу. Это пас сдал для игрока 15 в текущем сезоне.

Никому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки в лиге 1 так быстро. Аргентинцу потребовалось для этого 27 матчей.

Кроме того, Месси стал третьим игроком с сезона-2006/07, набравшим 15+15 за сезон в чемпионате Франции, после Эдена Азара и Килиана Мбаппе.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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