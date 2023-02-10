Месси должен возобновить тренировки с понедельника

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси должен возобновить тренировки с понедельника, 13 февраля, сообщает журналист Адриен Гренье.

Тем не менее это только предварительные данные. Игрок будет находиться под бдительным контролем медицинского персонала.

Месси из-за травмы пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции против «Монако». Также под большим вопросом его участие в первом матче в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

35-летний аргентинец получил повреждение подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

В нынешнем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.