Сегодня, 07:29
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг кандидатов на «Золотой мяч».
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сохранил за собой первое место в рейтинге. Также свои места в тройке сохранили Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Рейтинг кандидатов на «Золотой мяч», 14 февраля:
1. Лионель Месси («ПСЖ»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);
4. Роберт Левандовски («Барселона»);
5. Неймар («ПСЖ»);
6. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»);
7. Винисиус Жуниор («Реал»);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
9. Виктор Осимхен («Наполи»);
10. Джамал Мусиала («Бавария»).