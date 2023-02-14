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Сегодня, 07:29

Месси — главный претендент на «Золотой мяч» в обновленном рейтинге Goal

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг кандидатов на «Золотой мяч».

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сохранил за собой первое место в рейтинге. Также свои места в тройке сохранили Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).

Рейтинг кандидатов на «Золотой мяч», 14 февраля:

1. Лионель Месси («ПСЖ»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);

4. Роберт Левандовски («Барселона»);

5. Неймар («ПСЖ»);

6. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»);

7. Винисиус Жуниор («Реал»);

8. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

9. Виктор Осимхен («Наполи»);

10. Джамал Мусиала («Бавария»).

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
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