Месси и Мбаппе попали в сборную лучших игроков сезона лиги 1 по версии ESPN

Стали известна сборная лучших игроков прошедшего сезона чемпионата Франции по версии ESPN. В нее вошли двое нападающих «ПСЖ»: Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Полный состав сборной лучших игроков сезона лиги 1 по версии ESPN: Вратарь: Брис Самба («Ланс»); Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Кевин Дансо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»), Нуну Мендеш («ПСЖ»); Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валентин Ронжье («Марсель»), Бранко ван ден Бомен («Тулуза»); Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Александр Ляказетт («Лион»). «ПСЖ» оформил досрочное чемпионство в лиге 1, набрав 85 очков.