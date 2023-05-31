Месси и Мбаппе попали в сборную лучших игроков сезона лиги 1 по версии ESPN

Сегодня, 12:56
Стали известна сборная лучших игроков прошедшего сезона чемпионата Франции по версии ESPN. В нее вошли двое нападающих «ПСЖ»: Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Полный состав сборной лучших игроков сезона лиги 1 по версии ESPN:
Вратарь: Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Кевин Дансо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);
Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валентин Ронжье («Марсель»), Бранко ван ден Бомен («Тулуза»);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Александр Ляказетт («Лион»).
«ПСЖ» оформил досрочное чемпионство в лиге 1, набрав 85 очков.