Месси и «ПСЖ» не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту

«ПСЖ» не может договориться с форвардом Лионелем Месси о новом соглашении, сообщает Marca.

По данным источника, стороны не могу согласовать с аргентинцем сумму его оклада. Сообщается, что Месси после победы на ЧМ-2022 со сборной Аргентины считает, что ему должны повысить зарплату в «ПСЖ».

В скором времени форвард и клуб проведут новую встречу по поводу соглашения.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.