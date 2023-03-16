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Сегодня, 11:27

Месси и «ПСЖ» не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» не может договориться с форвардом Лионелем Месси о новом соглашении, сообщает Marca.

По данным источника, стороны не могу согласовать с аргентинцем сумму его оклада. Сообщается, что Месси после победы на ЧМ-2022 со сборной Аргентины считает, что ему должны повысить зарплату в «ПСЖ».

В скором времени форвард и клуб проведут новую встречу по поводу соглашения.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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