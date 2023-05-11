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Сегодня, 20:49

Месси и «ПСЖ» заключили тайное соглашение об отмене отстранения в обмен на извинения

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси извинился перед французским клубом в обмен на гарантии отмены отстранения.

По информации RMC Sport, видео нападающего с извинениями было записано после заключения тайной сделки между представителями игрока и клубом. В тексте соглашения, подписанного обеими сторонами, указано, что Месси вернется к тренировкам после того, как извинится за произошедшее. В соглашении ничего не говорилось об участии нападающего в матчах.

Сообщается, что представители Месси не стали комментировать эту информацию, в «ПСЖ» отрицают, что такой договор существовал.

Напомним, что «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в видео и в итоге вернулся к тренировкам с командой на неделю раньше.

Источник: RMC Sport
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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