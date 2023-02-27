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Франция

27 февраля, 23:11

Месси и жена приехали на церемонию ФИФА во всем черном

Иван Торопцев
Корреспондент
Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо.
Фото Reuters
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо приехали на премию ФИФА The Best, которая проходит в Париже.

Футболист прибыл на мероприятие в черном костюме, а его супруга — в черном платье.

Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо. Фото Reuters
Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо.
Фото Reuters

Премия ФИФА The Best проводится ежегодно с 2016 года за достижения футбольных команд и индивидуальные достижения игроков.

Лионель Месси является номинантом на премию лучшему футболисту года. Помимо него, на награду претендуют еще один нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Реала» Карим Бензема.

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