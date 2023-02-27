Месси и жена приехали на церемонию ФИФА во всем черном

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо приехали на премию ФИФА The Best, которая проходит в Париже.

Футболист прибыл на мероприятие в черном костюме, а его супруга — в черном платье.

Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо. Фото Reuters

Премия ФИФА The Best проводится ежегодно с 2016 года за достижения футбольных команд и индивидуальные достижения игроков.

Лионель Месси является номинантом на премию лучшему футболисту года. Помимо него, на награду претендуют еще один нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Реала» Карим Бензема.