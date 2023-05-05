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Сегодня, 19:00

Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси извинился перед командой за поездку в Саудовскую Аравию.

«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять. Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», — сказал Месси в видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил отстранение Месси. Также сообщалось, что форвард в ближайшие дни может расторгнуть контракт с парижской командой. Соглашение Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне он провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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