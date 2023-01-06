Месси — лучший спортсмен года в мире по версии L'Equipe

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года в мире по версии L'Equipe. Второе место занял французский форвард Килиан Мбаппе.

35-летний аргентинец набрал 808 баллов, 24-летний француз — 381. На третьей строчке расположился испанский теннисит Рафаэль Надаль — 285 баллов.

Топ-10 лучших спортсменов в 2022 году:

1. Лионель Месси (футбол, 808 баллов)

2. Килиан Мбаппе (футбол, 381)

3. Рафаэль Надаль (теннис, 285)

4. Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)

5. Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)

6. Карим Бензема (футбол, 195)

7. Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)

8. Стефен Карри (баскетбол, 139)

9. Антуан Дюпон (регби, 105)

10. Давид Попович (плавание, 98)

В 2022 году Месси провел 47 матчей за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 25 голов и отдал 29 результативных передач. Он стал чемпионом мира, выиграл Финалиссиму, чемпионат и Суперкубок Франции. На мировом первенстве в Катаре был признан лучшим игроком турнира, забив 7 голов и оформив три результативные передачи.

В 2022 году Мбаппе провел 54 матча за «ПСЖ» и сборную Франции, забил 53 гола и отдал 19 результативных передач. С парижским клубом он выиграл лигу 1. С национальной командой занял второе место на ЧМ-2022, став лучшим бомбардиром турнира (8 голов).

Награда лучшему спортсмену мира присуждается L'Equipe с 1975 года.