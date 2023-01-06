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Сегодня, 18:29

Месси — лучший спортсмен года в мире по версии L'Equipe

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года в мире по версии L'Equipe. Второе место занял французский форвард Килиан Мбаппе.

35-летний аргентинец набрал 808 баллов, 24-летний француз — 381. На третьей строчке расположился испанский теннисит Рафаэль Надаль — 285 баллов.

Топ-10 лучших спортсменов в 2022 году:

1. Лионель Месси (футбол, 808 баллов)
2. Килиан Мбаппе (футбол, 381)
3. Рафаэль Надаль (теннис, 285)
4. Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)
5. Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)
6. Карим Бензема (футбол, 195)
7. Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)
8. Стефен Карри (баскетбол, 139)
9. Антуан Дюпон (регби, 105)
10. Давид Попович (плавание, 98)

В 2022 году Месси провел 47 матчей за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 25 голов и отдал 29 результативных передач. Он стал чемпионом мира, выиграл Финалиссиму, чемпионат и Суперкубок Франции. На мировом первенстве в Катаре был признан лучшим игроком турнира, забив 7 голов и оформив три результативные передачи.

В 2022 году Мбаппе провел 54 матча за «ПСЖ» и сборную Франции, забил 53 гола и отдал 19 результативных передач. С парижским клубом он выиграл лигу 1. С национальной командой занял второе место на ЧМ-2022, став лучшим бомбардиром турнира (8 голов).

Награда лучшему спортсмену мира присуждается L'Equipe с 1975 года.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Lionel-messi-et-kylian-mbappe-sacres-champions-des-champions-monde-et-france-par-l-equipe/1373079
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе — лучший французский спортсмен года по версии L'Equipe